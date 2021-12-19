«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Ньюкасл», одержав свою восьмую победу кряду в АПЛ

Матч 18-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

Отметим, что в первой тайме прошедшей встречи подопечные Хосепа Гвардиолы забили два гола в ворота своих соперников. Авторами мячей стали защитники Рубен Диаш (5-я минута) и Жоау Канселу (27). Во второй половине игры форварды гостей Рияд Марез и Рахим Стерлинги увеличили преимущество своей команды, отличившись на 63-й и 86-й минутах соответственно.

Благодаря сегодняшней победе «Манчестер Сити» набрал 44 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» идет на 19-й строчке с 10 очками.

26 декабря команда Гвардиолы сыграет дома против «Лестера», а «сороки» днем позже на своем поле примут «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

18-й тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 0:4 (0:2)

Голы: Диаш, 5. Канселу, 27. Марез, 63. Стерлинг, 86.