«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» Камара

Опорный полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может пополнить состав «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации El Nacional, этой зимой руководство английского клуба планирует заранее договориться с 22-летним французом по поводу деталей его личного контракта. Отмечается, что перехода хавбека в стан «красных дьяволов» запланирован на лето 2022 года в статусе свободного агента.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Напомним, Камара является воспитанником академии «Марселя». За взрослую команду он провел 141 матч, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его контракт истекает в конце июня следующего года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.