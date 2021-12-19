«Фрайбург» победил «Байер» в домашнем матче и поднялся на третье место в таблице Бундеслиги

Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30

На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.