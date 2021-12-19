«Фрайбург» победил «Байер» в домашнем матче и поднялся на третье место в таблице Бундеслиги

Футболисты «Фрайбурга» одержали домашнюю победу над «Байером» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев голами отличились полузащитники Винченцо Грифо, удачно реализовавший 11-метровый удар на 33-й минуте, и Кевин Шаде (84). У леверкузенцев автором забитого мяча стал хавбек Чарльз Арангис (45+1).
Отметим, что российский голкипер «фармацевтов» Андрей Лунев не принял участие в сегодняшней встрече, оставшись на скамейке запасных.
Таким образом, «Фрайбург» набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» опустился на четвертую строчку с 28 очками.
В следующем туре «Фрайбург» на своем поле примет «Арминию», а леверкузенцы дома встретятся с «Унионом». Обе игры состоятся 8 января.
Чемпионат Германии
17-й тур
«Фрайбург» – «Байер» – 2:1 (1:1)
Голы: Грифо, 33 (с пенальти). Шаде, 84 – Арангис, 45+1.