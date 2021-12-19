«Манчестер Сити» обновил рекорд «Ливерпуля» по количеству побед в АПЛ за один календарный год

«Манчестер Сити» превзошел достижение «Ливерпуля», установленного в 1982 году, по количеству побед в календарном году. Это случилось в игре с «Ньюкаслом» (4:0), по итогам которого «горожане» добились 34-й победы в лиге.

В этом сезоне «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 44-ю очками после 18 игр. «Ливерпуль», идущий вторым, имеет 40 очков и это время играет с «Тоттенхэмом».

До конца 2021 года манчестерский клуб встретится с «Лестером» и «Брентфордом» в Премьер-лиге.