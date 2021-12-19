Сумма трансфера Триппьера в «Ньюкасл» должна составить около 30 миллионов евро

Правый защитник «Атлетико» Киран Триппьер близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в одном из клубов АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, 31-летний англичанин находится в шаге от перехода в «Ньюкасл». Отмечается, что «сороки» заплатят за трансфер футболиста около 30 миллионов евро. Ранее стало известно, что игрока также хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Триппьер пополнил состав «Атлетико» в июле 2019 года – на его счету 84 матча за «матрасников», в которых он отличился 11 результативными передачами. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2023-го.

В Англии футболист выступал за «Бернли» и «Тоттенхэм».