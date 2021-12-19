Мамаев подписал контракт с «Химками»

Подмосковный клуб »Химки» подписал соглашение с экс-полузащитником сборной России Павлом Мамаевым.

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем», — цитирует «Чемпионат» члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.

Отмечается, что Мамаев перешел в «Химки» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел в составе «Ростова» шесть матчей в чемпионате РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями.

Добавим, что «Химки» идут на 16-м месте турнирной таблицы, набрав с 14 очков в 18 матчах.