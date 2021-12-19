Миранчук может сменить «Аталанту» на «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Il Secolo XIX, 26-летнего хавбека хочет подписать «Дженоа», планирующий усилить свою атакующую линию в январе 2022 года.

Отмечается, что руководство «бергамасков» готово отпустить своего футболиста в другую команду, если за его трансфер предложат 16 миллионов евро. В данный момент неизвестно, согласятся ли генуэзцы заплатить такую сумму за хавбека.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 11 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его забитый мяч в рамках 17-го тура чемпионата Италии помог клубу одержать победу в игре против «Вероны» (2:1).

Действующий контракт футболиста с командой из Бергамо рассчитано до лета 2024 года.