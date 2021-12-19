Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли планирует пригласить в команду вратаря Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает Serie B News, 43-летний футболист недоволен результатами «Пармы» во втором итальянском дивизионе. Буффон готов покинуть клуб. О том, в каком качестве Джанлуиджи может появиться в «Спартаке», не разглашается.

Добавим, что в текущем сезоне Буффон провел 18 матчей, в которых пропустил 20 мячей.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.