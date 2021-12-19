Влахович повторил достижение Роналду по голам в серии А за год

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович в матче 18-го тура серии А с «Сассуоло» забил свой 33-й мяч в 2021 году за «фиалок» в национальном чемпионате. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду, который в 2020 году забил за «старую синьору» также 33 гола.

Лидером по количеству голов в высшем итальянском дивизионе является Феличе Борель (41 гол за «Ювентус» в 1933 году), на втором месте швед Гуннар Нордаль (36 голов за «Милан» в 1950 году). Влахович и Роналду делят третью строчку, но у сербского форварда есть возможность обогнать результат португальца в матче 19-го тура серии А против «Вероны», который состоится 22 декабря.