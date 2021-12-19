Гол де Маркоса принес победу «Атлетику» над «Бетисом»

В рамках 18-го тура чемпионата Испании «Атлетик» нанес поражение «Бетису» со счетом 3:2.
В составе победителей дважды отличился Иньяки Уильямс (2-я и 72-я минуты). Еще один гол в активе Оскара де Маркоса (89).
У гостей мячи забивали Хуанми (6) и Вильям Карвалью (52).
Таким образом, «Бетис» прервал победную серию из четырех игр и занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Атлетик» поднялся на девятую строчку. У клуба из Бильбао 24 очка.
Напомним, что «Бетис» является соперником «Зенита» по первому раунду плей-офф Лиги Европы. Первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже.
источник: «Советский спорт»