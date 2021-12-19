Клопп заявил, что переговоры «Ливерпуля» и Салаха по продлению контракта идут хорошо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что форвард «мерсисайдцев» Мохамед Салах близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

«Переговоры идут очень хорошо. Я хочу, чтобы все получилось, но когда это произойдет, мне без разницы», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 225 матчей, забил 144 гола и отдал 56 ассистов. В нынешнем сезоне на счету форварда 19 забитых мячей и 11 результативных передач в 20 встречах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 100 миллионов евро.