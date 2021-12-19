«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и прервал победную серию, длившуюся с 7 ноября

19 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоялся матч 18-го тура английской премьер-лиги между местной командой и «Ливерпулем». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе шпор» забили Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74). У «мерсисайдцев» отличились Диего Жота (35) и Эндрю Робертсон (69).

Добавим, «Ливерпуль» неизменно побеждал во всех встречах в разных турнирах с 7 ноября, когда команда потерпела поражение от «Вест Хэма» в матче АПЛ.

Отметим, что по итогам этого матча «Ливерпуль» остался на втором месте и набрал 41 очко, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.

Следующую игру подопечные Клоппа проведут 22 декабря против «Лидса» в Кубке лиги, а «Тоттенхэм» в этот же день примет «Вест Хэм».