«Нет абсолютно ничего правдивого в этом». Агент Буффона - про приглашение футболиста в «Спартак»

Агент голкипера итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина отреагировал на новость о возможном переходе вратаря в московский «Спартак».

«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», — сказал Мартина «СЭ».

В нынешнем сезоне серии Б Буффон провел 20 матчей за клуб, в котором пропустил 18 мячей и отыграл шесть «сухих» игр. «Парма» располагается на 14-м месте в таблице с 23-я очками. В высший дивизион выходят две первые команды напрямую.