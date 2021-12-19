«Милан» - «Наполи»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе хозяев

19 декабря на стадионе «Сан-Сиро» пройдет матч 18-го тура итальянской серии А между «Миланом» и «Наполи». Команды объявили стартовые составы на эту игру.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Тонали, Кессье, Мессиас, Браим Диас, Крунич, Ибрагимович.

«Наполи»: Оспина, Малькюи, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Демме, Замбо-Ангисса, Зелиньски, Лосано, Элмас, Петанья.

Перед очной встречей «Милан» располагается на втором месте в таблице с 39-ю баллами. В активе неаполитанцев четвертая позиция и 36 очков. Противостояние двух клубов стартует в 22:45 мск.