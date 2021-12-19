В Третьей Бундеслиге отменили матч из-за расизма

Матч Третьей Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» был отменен из-за проявления расизма. Оскорблением повергся нападающий гостей Аарон Опок. Это первый случай, когда игру отменяют из-за расистских выкриков.

Главный судья встречи Николас Винтер сначала остановил игру, а через полчаса решил отменить матч. Преступник задержан и отправлен в полицию, решение о переигровке или переигровке матча пока не принято. «Дуйсбург» объявил, что игра окончена, так как «Оснабрюк» больше не может участвовать в матче.

Отметим, что «Оснабрюк» располагается на девятом месте в таблице с 29-я очками, в активе «Дуйсбурга» 18-я позиция и 17 баллов. Лидером в соревнованиях является «Магдебург» - 44 очка.