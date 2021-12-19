Антонио Конте: После матча с «Ливерпулем» появилась мысль, что вместо одного могли бы взять три очка

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал игру подопечных в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

«Немного разочарованы ничьей, хотя, безусловно, мы играли против очень сильной команды. Из-за созданных моментов, появилась мысль, что вместо одного очка могли бы заработать три. Играть в защите против «Ливерпуля» непросто. Мы создавали проблемы для них, когда владели мячом», — приводит слова специалиста BBC.

Добавим, что «Ливерпуль» остался на втором месте и набрал 41 очко, у «шпор» седьмое место и 26 баллов.