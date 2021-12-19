Рангник заявил, что Погба не заслужил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что хавбек команды Поль Погба не заслужил новый контракт с клубом.

Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий специалист считает, что футболист не заслужил нового контракта. Во-первых, Рангнику не понравилось отношение Погба к восстановлению после травмы.

Второй аспект - это манипуляции со своим агентом Мино Райола, который пытается привлечь внимание к полузащитнику и поднять требования к зарплате.

В текущем сезоне Погба провел девять матчей за свой клуб во внутреннем чемпионате и отдал семь передач. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после травмы.

Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона 2021/22.