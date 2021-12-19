Форвард «Лейпцига» Форсберг из-за травмы пропустит до двух месяцев

Шведский нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за полученной травмы в игре с «Арминией» в Бундеслиге (0:2).

При медицинском обследовании выявлена травма мышцы в области тазобедренного сустава, сообщает пресс-служба клуба. Он пропустит минимум восемь недель.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету шведа 17 проведенных матчей, в которых он отличился четыре раза. Действующий контракт Форсберга с клубом рассчитан до 2025 года.