«Челси» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Невешом

Опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может стать игроком действующего победителя Лиги чемпионов – «Челси».

Как сообщает Todofichajes, лондонский клуб намерен усилить свою среднюю линию в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что 24-летний португалец является одним из главных кандидатов «синих» на подписание. По информации источника, руководство «волков» готово продать своего игрока за 45 миллионов евро.

Напомним, что Невеш присоединился к составу «Вулверхэмптона» в июле 2017 года. За это время он принял участие в 194 матчах, забил 21 гол и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Португалии хавбек отыграл 26 встреч.