Тренер сборной Польши Паоло Соуза согласился возглавить «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паоло Соуза дал согласие возглавить бразильский «Фламенго».

По информации журналиста Николо Скиры, которую он разместил в своем твиттере, португальский специалист планирует заключить с клубом контракт по схеме «2+1».

Напомним, под руководством Соузы Польша заняла второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 и завоевала право принять участие в стыковых матчах за путевку в Катар.

24 марта 2022 года в Москве поляки проведут полуфинальный стыковой поединок против сборной России. Победитель 29 числа сыграет с командой, которая окажется сильнее в паре Швеция - Чехия.