«Рубин» окончательно оформит трансфер Ломовицкого на этой неделе

Руководство «Рубина» находится в шаге от того, чтобы официально оформить переход флангового полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на этой неделе 23-летний россиянин должен подписать контракт с казанцами. Ранее появилась информация, что клуб из Татарстана заплатит за трансфер футболиста 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 46 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».

Действующий контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года.