Каррагер выступил с критикой по поводу судейских решений в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер оценил работу бригады арбитров во главе с Крисом Тирни в матче 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:2).

– Перепалку Конте и Клоппа с судьями нельзя оправдывать, однако их можно понять. Они очень переживают за результат и не скрывают своих эмоций. Можно сказать, что некоторые решения арбитр принял против «Ливерпуля». Был очевидный пенальти, а Кейн должен был быть удален, – цитирует Каррагера BBC.

Отметим, что на 20-й минуте прошедшей встречи главный судья не удалил форварда лондонцев Гарри Кейна за грубый подкат против защитника соперников Эндрю Робертсона, показав нападающему лишь желтую карточку. На 69-й минуте все тот же Робертсон отличился забитым мячом, однако перед этим в штрафной площади «мерсисайдцев» хавбек «шпор» Деле Алли упал на газон после контакта с Трентом Александром-Арнольдом.

В данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Тоттенхэм» идет седьмым с 26 очками. При этом у подопечных Антонио Конте три игры в запасе.