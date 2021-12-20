Стали известны соперники «Зенита» по контрольным матчам на первом зимнем сборе

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, с кем команда проведет товарищеские встречи на первом тренировочном сборе, который состоится в Дубае (ОАЭ).

Согласно данным источника, подопечные Сергея Семака сыграют против болгарского «Ботева» и словацкой «Жилины». Встречи запланированы на 22 и 25 января соответственно.

Напомним, что «Зенит» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на два очка.

Свой первый официальный матч после тренировочных сбор петербургский клуб проведет против «Бетиса» в рамках стыковых матчей Лиги Европы. Игра состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена».