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Максим Деменко: Переход Буффона в «Спартак» здорово поднимет имидж РПЛ

Ветеран отреагировал на слухи о возможном громком трансфере красно-белых
20 декабря 2021 10:52
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон может перейти в столичный клуб.

«Если такое произойдет, это будет супер. В какой бы форме он ни был, он большой профессионал. Не знаю, каким образом Ваноли хочет убедить его перейти. Но если это произойдет, то это будет бомба! Прежде всего, это здорово поднимет имидж российского чемпионата.

Что бы ни говорили о возрасте Буффона, поверьте, он еще года три будет стоять на воротах и ни о чем не думать. Конечно, он усилит «Спартак» и в спортивном плане. Ему 43 года, но мы видим, как он относится к своему делу. Он, безусловно, станет и мотивацией для молодых игроков, у которых будет возможность играть и тренироваться рядом с таким футболистом.Такой переход будет значить для «Спартака» очень многое», - приводит слова Деменко «Еврофутбол».

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что новый главный тренер красно-белых Паоло Ваноли пытается убедить Буффона перейти в «Спартак». Отметим, что нынешний наставник москвичей и голкипер являются бывшими одноклубниками: в составе «Пармы» оба выигрывали Кубок УЕФА в 1999 году, разгромив в московских «Лужниках» французский «Марсель» со счетом 3:0. Буффон в том матче защищал ворота итальянского клуба, а Ваноли стал автором одного из мячей.

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