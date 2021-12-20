«Барселона» хочет продать четырех игроков в зимнее трансферное окно

Стали известны имена игроков, которые могут покинуть состав «Барселоны» в январе 2022 года.

Согласно информации El Mundo Deportivo, тренерский штаб каталонцев не рассчитывает на четырех футболистов основного состава команды – голкипера Нето, центрального защитника Самуэля Юмтити, атакующего хавбека Фелиппе Коутиньо, а также форварда Люка де Йонга, арендованного у «Севильи» до конца текущего сезона.

Напомним, что в данный момент подопечные Хави занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.

18 декабря каталонцы одержали домашнюю победу над «Эльче» со счетом 3:2.