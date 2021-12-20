ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Контракт Мамаева в «Химках» рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на один год

С осени 2019 года российский футболист защищал цвета «Ростова».
20 декабря 2021 11:20
автор: Владислав Корегин

Стали известны некоторые подробности перехода центрального полузащитника Павла Мамаева в «Химки».

По информации Sport24, 33-летний россиянин подписал с подмосковной командой контракт до конца текущего сезона. При этом стороны могут пролонгировать соглашение еще на один год.

Напомним, что вчера, 19 декабря, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил трансфер Мамаева. Игрок присоединится к команде на правах свободного агента.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах РПЛ, не отличившись результативными действиями.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАЗагитову раскритиковали за фото в купальнике
СНГ-финал в честь года СНГ в CS:GO! Сказочные для России итоги BLAST Premier 2021
Триумфатором заключительного в 2021 году турнира по CS:GO ожидаемо стал российско-украинский коллектив Natus Vincere. И логично, что в решающем матче «рожденным побеждать» противостоял российский Gambit. В Копенгагене мы очередной раз увидели доминирование СНГ над остальными региональными зонами.
Увы, финны к Пекину готовы лучше… Почему России на КПК не помогли ни суперсостав, ни трибуны, ни судьи
Сборная России заняла лишь второе место на московском этапе Евротура, проиграв команде Суоми решающий матч в овертайме (2:3).
Не Латыпов так Резцова! Россия с блеском выдержала график «ни дня без медали»
Во Франции завершился последний перед новогодней паузой этап Кубка мира. Кристина Резцова стала бронзовым призером в масс-старте, самой элитной из биатлонных гонок.
Жамнов пошел на «авантюру Федорова» — и прогадал… Как Россия проиграла Кубок Первого канала
В заключительном матче московского этапа Евротура – Кубка Первого канала – российская сборная дважды отыгрывалась, в овертайме пошла ва-банк, заменив вратаря на полевого, – и уступила финнам как встречу (2:3), так и титул.
Овечкин в звене с Малкиным и двое из КХЛ. Такой американцы видят сборную России на Олимпиаде в Пекине
Сайт авторитетного канала ESPN представил свой вариант состава сборной России для Олимпийских игр 2022 года.
Черный Зверь разорвал очередную «добычу» и обновил рекорд UFC по нокаутам в супертяжелом весе (видео)
В главном бою UFC Fight Nignt 199 в Лас-Вегасе Деррик Льюис уничтожил Криса Докоса. «Плеймейкер» подводит итоги всего турнира.
Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30
На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.
Золотая связка Шипачева и Гусева работает! Как Россия раздавила чехов на Кубке Первого канала
После дня отдыха на домашнем этапе Евротура сборная России расправилась с Чехией (5:2) с дублем Михаила Григоренко, игравшего в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым.
«Зачем «Спартак» опять позвал иностранца? Есть же Федотов, Осинькин, Стукалов». Мнение Гершковича
Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».
Радулов больше не звезда? У нашего двукратного чемпиона мира ужасный сезон в «Далласе»: 1 гол и «-13»
Александр Радулов проваливает олимпийский сезон. Дела в «Далласе» у чемпиона мира 2008 и 2009 годов идут из рук вон плохо. Так надо ли приглашать его в Пекин?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика