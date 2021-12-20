Контракт Мамаева в «Химках» рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на один год

Стали известны некоторые подробности перехода центрального полузащитника Павла Мамаева в «Химки».

По информации Sport24, 33-летний россиянин подписал с подмосковной командой контракт до конца текущего сезона. При этом стороны могут пролонгировать соглашение еще на один год.

Напомним, что вчера, 19 декабря, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил трансфер Мамаева. Игрок присоединится к команде на правах свободного агента.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах РПЛ, не отличившись результативными действиями.