Форвард «Лилля» Дэвид может стать игроком «Вест Хэма» в январе 2022 года

Руководство «Вест Хэма» намерено усилить состав своей команды нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом.

Как сообщает Todofichajes, в подписании 21-летнего канадца заинтересован лично главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. Отмечается, что сделка по переходу футболиста в стан лондонского клуба может состояться в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, забив 15 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Гента». За сборную Канады футболист провел 24 встречи (18 голов).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 50 миллионов евро.