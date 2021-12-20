В Госдуме предложили ввести систему поощрений для болельщиков с fan-ID, соблюдающих законодательство

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предложил министру спорта РФ Олегу Матыцину ввести систему поощрений для добропорядочных болельщиков, постоянно посещающих спортивные мероприятия с использованием fan-ID.

«Считаю целесообразным введение других льгот для обладателей fan-ID. Например, для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России», - приводит цитату из обращения политика «РИА Новости».

Напомним, законопроект о введении на российских аренах системы обязательной идентификации болельщиков fan-ID был принят законодательным органом в трех чтениях. Президент должен подписать нормативно-правовой акт до Нового года. В этом случае он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Впервые подобная система была применена в России во время Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018.