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В Госдуме предложили ввести систему поощрений для болельщиков с fan-ID, соблюдающих законодательство

Законопроект о введении системы обязательной идентификации зрителей должны подписать до Нового года
20 декабря 2021 11:52
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предложил министру спорта РФ Олегу Матыцину ввести систему поощрений для добропорядочных болельщиков, постоянно посещающих спортивные мероприятия с использованием fan-ID.

«Считаю целесообразным введение других льгот для обладателей fan-ID. Например, для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России», - приводит цитату из обращения политика «РИА Новости».

Напомним, законопроект о введении на российских аренах системы обязательной идентификации болельщиков fan-ID был принят законодательным органом в трех чтениях. Президент должен подписать нормативно-правовой акт до Нового года. В этом случае он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Впервые подобная система была применена в России во время Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018.

источник: «РИА Новости»
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