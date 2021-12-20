Новым владельцем «Торпедо» может стать российский миллиардер Ломакин

Российский миллиардер Сергей Ломакин заинтересован покупке московского «Торпедо». Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

Как сообщает источник, в прошлом году 48-летний функционер пытался приобрести «Химки», однако впоследствии он отказался от данной сделки, поскольку у него возникли юридические и финансовые споры с подмосковным клубом, связанные с контрактами игроков и тренеров.

Теперь миллиардер готов обсудить возможное приобретение «Торпедо». В данный момент владельцем команды является Роман Авдеев.

Напомним, что Ломакин является сооснователем сети магазинов фиксированных цен Fix Price, а также владельцем футбольного клуба «Родина». Согласно оценка Forbes, его финансовое cостояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 25 сыгранных туров, набрав 47 очков.