Новым владельцем «Торпедо» может стать российский миллиардер Ломакин

Российский миллиардер Сергей Ломакин заинтересован покупке московского «Торпедо». Об этом сообщает портал «Метарейтинг».
Как сообщает источник, в прошлом году 48-летний функционер пытался приобрести «Химки», однако впоследствии он отказался от данной сделки, поскольку у него возникли юридические и финансовые споры с подмосковным клубом, связанные с контрактами игроков и тренеров.
Теперь миллиардер готов обсудить возможное приобретение «Торпедо». В данный момент владельцем команды является Роман Авдеев.
Напомним, что Ломакин является сооснователем сети магазинов фиксированных цен Fix Price, а также владельцем футбольного клуба «Родина». Согласно оценка Forbes, его финансовое cостояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 25 сыгранных туров, набрав 47 очков.