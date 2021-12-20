«Химки» планируют подписать форварда «Тобола» Сергеева

Нападающий «Тобола» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата России.

Согласно информации портала «Метарейтинг», 28-летнего футболиста хотят приобрести «Химки», планирующие усилить свою атакующую линию перед началом второй половины сезона в РПЛ. Отмечается, что в данный момент подмосковный клуб ведет переговоры с представителем форварда.

Напомним, что Сергеев выступает за «Тобол» с июля этого года. За это время он принял участие в 18 матчах, забил десять голов и отдал один ассист. Вместе с командой игрок стал чемпионом Казахстана в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 31 декабря.

Ранее в своей карьере уроженец Ташкента защищал цвета «Пахтакора», китайского «Бейцзин Гоань», «Аль Дафры» из ОАЭ и «Актобе». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллионов евро.