Игроки «Ростова» не получают зарплату на протяжении четырех последних месяцев

Стало известно о том, что в данный момент «Ростов» находится в сложном финансовом положении.

Как сообщает «Матч ТВ», донской клуб уже четыре месяца не платит зарплату своим игрокам. Согласно данным источника, подобная ситуация в команде происходит не в первый раз. Ранее перед футболистами также имелись финансовые задолженности по заработной плате, однако спустя некоторое время необходимые средства выплачивались.

Напомним, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет два очка.