УЕФА принял решение по матчу «Тоттенхэм» – «Ренн», засчитав английскому клубу техническое поражение

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что «Тоттенхэму» было присуждено техническое поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций с «Ренном».

Напомним, что очная встреча английской и французской команд была запланирована на 9 декабря. Однако игру отменили по причине сложной эпидемиологической ситуации в стане лондонцев, вызванной коронавирусом.

После того, как матч не был сыгран в назначенный срок, представители «Ренна» выступили с официальным заявлением в адрес УЕФА, где выразили несогласие с возможным переносом встречи, отметив, что «Тоттенхэм» сам принял решение не выходить на поле.

Добавим, что по правилам матч должен состояться, если в заявке команды будут включены 13 полевых игроков и один голкипер. Однако лондонцы не предоставили данные о том, сколько футболистов заразились Covid-19, сославшись на решение английских властей.

В конечном итоге УЕФА присудил команде АПЛ техническое поражение. Таким образом, «Ренн» набрал 14 очков и остался на первой строчке в турнирной таблице группы G, а «Тоттенхэм» остался третьим с семью очками и не смог выйти в плей-офф турнира. В стыковые матчи вышел «Витесс».