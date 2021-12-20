Тикнизян может стать игроком сборной Армении

Сборная Армении заинтересована в том, чтобы за национальную команду выступал левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Согласно информации Twitter-аккаунта Armenian Football, президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян заявил, что 22-летнему футболисту отправили соответствующее предложение. Отмечается, что игрок попросил время для того, чтобы принять окончательное решение.

Отметим, что Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга. При этом он имеет армянские корни. Футболист воспитывался в академии ЦСКА с 2016 года. За взрослую команду армейцев он отыграл 43 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

Прошедшим летом защитник перешел в «Локомотив» – на его счету 14 проведенных встреч за железнодорожников во всех турнирах в нынешнем сезоне.

За молодежную сборную России Тикнизян сыграл семь матчей (1 гол).