Агент Тикнизяна: Армянская федерация давно интересуется Наиром, но он хочет играть за сборную России

Агент Александр Клюев, клиентом которого является левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, оценил появившуюся новость о том, что его подопечный может стать игроком сборной Армении.

Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян заявил, что 22-летнему игроку предложили выступать за национальную команду.

– Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию, – приводит слова Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. За взрослую команду армейцев он отыграл 43 матча, забил два гола и отдал три ассиста. Прошедшим летом защитник перешел в «Локомотив» – в нынешнем сезоне на его счету 14 проведенных встреч за железнодорожников во всех турнирах.

За молодежную сборную России Тикнизян сыграл семь матчей (1 гол).