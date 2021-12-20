Агент Кордобы заявил, что его клиент пропустит примерно четыре месяца после операции

Агент Кристиан Вейн, представляющий интересы форварда «Краснодара» Джона Кордобы, рассказал о примерных сроках возвращения своего подопечного к тренировкам с командой
Напомним, что в конце ноября 28-летний колумбиец получил травму подколенного сухожилия. 10 декабря футболист успешно перенес операцию.
– Восстановление Джона займет около четырех месяцев, – цитирует агента портал Sport24.
Добавим, что Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в июле этого года. Согласно порталу Transfermarkt, данная сделка обошлась «быкам» в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие 15 матчах, отличившись шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.
источник: Sport24.ru