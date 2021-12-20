«Ференцварош» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера

Венгерский «Ференцварош» объявил, что российский специалист Станислав Черчесов займет в клубе пост главного тренера.

Срок соглашения между наставником и венгерской командой не называется.

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная России. 58-летний специалист ушел с должности главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвертое место.

В своем национальном чемпионате «Ференцварош» является лидером, набрав 35 очков после 16 игр. У второй команды турнира - «Кишварды» 34 очка после 17 матчей.