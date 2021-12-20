Дмитрий Селюк: Характер у президента «Ференцвароша» непростой, а Черчесову надо пожелать удачи

– Что вы знаете о «Ференцвароше»? Пишут – там непростой президент клуба.

– Да, это так – человек весьма специфический и амбициозный, часто тренера не слушает, многое решает сам.

– Так и Черчесов такой же – с характером и своеобразный.

– В том-то и дело. Либо они, как похожие по типу личности, найдут общий язык, либо нет – тогда недолго будет музыка играть. Но в любом случае остается пожелать Черчесову удачи. Повторю – это важно для имиджа всего российского футбола. Поэтому хочется, чтобы у него в Венгрии все получилось. Во всяком случае, чемпионом Венгрии он должен стать.