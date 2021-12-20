Червиченко поддержал решение Черчесова возглавить «Ференцварош»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что российский тренер Станислав Черчесов принял правильное решение, возглавив венгерский «Ференцварош».

«Для Черчесова «Ференцварош» — нормальный выбор. По большому счёту Станислав Саламович нормальный тренер, плохих в сборную не берут. Уехать и тренировать лидера венгерского футбола лучше, чем тренировать аутсайдера в РПЛ. Я надеюсь, что у него всё сложится, я хорошо отношусь к Черчесову. Та критика, которую я высказывал – по делу и заслуженная. Но это не меняет моего отношения к нему, как к заслуженному игроку, тренеру и человеку», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная России. 58-летний специалист ушел с должности главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвертое место.

В своем национальном чемпионате «Ференцварош» является лидером, набрав 35 очков после 16 игр. У второй команды турнира - «Кишварды» 34 очка после 17 матчей.