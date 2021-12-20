Станислав Черчесов: Помню, как болельщики «Ференцвароша» радовались победе над ЦСКА

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, почему принял предложение венгерского «Ференцвароша» и назвал поставленные перед собой задачи в новом клубе.

«Я не был полностью знаком с «Ференцварошом», но после того, как я узнал, что клуб был финалистом Кубка европейских чемпионов 1975 года, я понял насколько это серьезный проект.

Я строгий и целеустремленный тренер. Для меня талант ничего не значит без усердной работы. Я хочу стать чемпионом и при этом, чтобы своей игрой мы привлекли больше болельщиков на стадион. Они у «Ференцвароша» просто фантастические, я помню, как они радовались домашней победе над ЦСКА», - приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная России. 58-летний специалист ушел с должности главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвертое место.

В своем национальном чемпионате «Ференцварош» является лидером, набрав 35 очков после 16 игр. У второй команды турнира - «Кишварды» 34 очка после 17 матчей.