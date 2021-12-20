Александр Мостовой назвал смешным предложение депутата штрафовать футболистов за плохую игру

Бывший футболист Александр Мостовой раскритиковал предложение депутата Султана Хамзаева штрафовать футболистов в случае плохой игры как в сборной России, так и в клубах нашей страны.

«Немножко смешно и глупо. Как определить критерий, как играл футболист: хорошо или плохо? Будет создаваться какой-то комитет, который будет говорить, кто хорошо играет, а кто плохо? Не забывайте, что смотря футбол в телевизоре, все хорошо разбираются, а на футбольном поле это все по-другому происходит», - приводит слова Мостового News.ru.

Добавим, что сборная России в рейтинге ФИФА занимает 34-е место. В марте национальная команда примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

В рейтинге УЕФА РПЛ занимает девятую позицию, в весеннюю часть еврокубков вышли два российских клуба «Спартак» и «Зенит».