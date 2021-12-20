Бывший спортивный директор «Чертаново» Хабаров подтвердил уход из клуба

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров подтвердил информацию о том, что он ушел из клуба.

«Да, я ушел из «Чертаново». Пришла новая команда, у меня есть более выгодные предложения. Считаю, что для моего развития будет лучше пойти другим путем. Но пока с работой я не определился. На меня выходили клубы из РПЛ, даже не два, а больше. Это клубы не только из верхней части таблицы. Эти команды хотят развиваться и расти», - приводит слова Хабарова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали о том, что Хабаров может продолжить карьеру в академиях одного из двух клубов: «Спартака» и «Родины».

«Чертаново» после 20 матчей занимает последнее место в своей подгруппе в ФНЛ-2.