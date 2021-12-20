«Ак Барс» подписал контракт с бывшим защитником «Аризоны»

«Ак Барс» объявил о заключении контракта до конца текущего сезона с канадским защитником Джейсоном Демерсом.

«Предложение от «Ак Барса» поступило во время выступления за сборную Канады на Кубке Первого канала. Я много говорил с Джорданом Уилом, он рассказал очень много хорошего, и убедил, что Казань – отличное место для карьеры. Потом я общался с главным тренером, и мне очень понравился его подход к хоккею, решение подписать контракт было несложным», - приводит слова Демерса пресс-служба «Ак Барса».

Деберс последние четыре года выступал за «Аризону». В прошлом сезоне канадец провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отдал четыре голевые передачи.

На Кубке Первого канала Демерс сыграл три игры, в которых не набрал ни одного очка.