Кавани договорился с «Барселоной» о контракте на 1,5 года

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Квани может в ближайшее трансферное окно перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, испанский клуб договорился с уругвайцем о контракте на 1,5 года. Кавани вошел в сложное финансовое положение «Барселоны» и готов первые шесть месяцев получать низкую зарплату.

Единственным препятствием данного трансфера является «Манчестер Юнайтед», который еще не дал своего согласия. В качестве альтернативы Кавани «Барселона» рассматривает нападающего «Челси» Тимо Вернера.

В текущем сезоне Кавани сыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт между ними заканчивается следующим летом.