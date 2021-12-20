Булыкин пожелал Черчесову удачи в «Ференцвароше»

Бывший нападающий нидерландского «АДО Ден Хааг» Дмитрий Булыкин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Если он решил возглавить «Ференцварош», значит, это было оптимальное решение. Пожелаем ему только удачи. Многие наши тренеры не едут работать в европейские команды из-за незнания иностранных языков, в отличие от Черчесова. Там нужно доказывать всем, что ты качественный специалист, перестраиваться на новую жизнь и придумывать новую тренировочную концепцию», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная России. 58-летний специалист ушел с должности главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвертое место.

В своем национальном чемпионате «Ференцварош» является лидером, набрав 35 очков после 16 игр. У второй команды турнира - «Кишварды» 34 очка после 17 матчей.