Смолов может продолжить карьеру в МЛС

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн заявил, что ищет для нападающего «Локомотива» Федора Смолова варианты продолжения карьеры в МЛС.

«Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача - принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. . Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС», - приводит слова Мильштейна «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Смолов в 22 матчах за «Локомотив» во всех турнирах забил семь голов. Контракт Федора с «железнодорожниками» заканчивается следующим летом, в январе он может официально вести переговоры с другими клубами, если не подпишет новый контракт с «Локомотивом».