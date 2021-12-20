Кокорин расстался со своей девушкой

Бывшая девушка российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, когда они расстались с футболистом.

«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», - написала Валитова в своем инстаграме, возможно, имея ввиду свою июньскую публикацию, в которой она заявила, что ее предал близкий человек и отписалась от футболиста.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин провел пять матчей в составе «фиалок», в которых не сумел отметиться результативными действиями.