Стали известны первые приобретения московского «Спартака» в зимнее трансферное окно

Московский «Спартак» анонсировал свои первые приобретения в зимнее трансферное окно оригинальным постом в своем твиттере.

Клубный аккаунт опубликовал видео с вращающейся пластинкой под композицию Боба Марли.

Позже в телеграм-канале «Ложа прессы» появилась публикация о том, что первыми трансферами красно-белых станут нападающий бельгийского «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамар Николсон и защитник австрийского «Тироля» и молодежной сборной России Леон Классон.

Николсон провел 83 матча за бельгийский клуб, в которых забил 31 мяч и отдал 11 голевых передач. В футболке национальной сборной Ямайки форвард 29 раз выходил на поле, отправив десять мячей в ворота соперника.