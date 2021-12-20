АПЛ объявила о том, что не будет прерывать чемпионат из-за пандемии коронавируса

Английская премьер-лига выпустила на своем официальном сайте заявление о ситуации с коронавирусом в клубах чемпионата.

«На сегодняшнем заседании клубов английской премьер-лиги было принято решение, что несмотря на то, что ряд клубов испытывает проблемы с COVID-19, Лига намерена придерживаться текущего расписания матчей там, где это возможно.

Здоровье и благополучие остается нашим приоритетом, а АПЛ будет продолжать следовать рекомендациям органов здравоохранения,.

Лига подтверждает, что 92 процента игроков и персонала клубов получили одну, две или три дозы вакцины от COVID-19, при этом 84 процента от числа всех футболистов прошли вакцинацию.

Лига продолжает работать над вопросом вакцинации и доводить до широкой общественности информацию о ее необходимости», - говорится в сообщении.

Напомним, что Лондоне из-за увеличения выявленных случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма «омикрон» объявлено чрезвычайное положение.