Сборная России пожелала Черчесову удачи в «Ференцвароше»

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на назначение бывшего наставника национальной команды на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

В твиттере сборной России было опубликовано сообщение «Sok szerencsét», что в переводе с венгерского значит «удачи».

Sok szerencsét 💪 — Сборная России (@TeamRussia) December 20, 2021

Напомним, что сборная России являлась последним местом работы Черчесова, с ней он пробился в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но не смог выйти из групп на предваряющем его Кубке Конфедераций и Евро-2020, а также в дивизион А Лиги Наций. После провала национальной команды на континентальном первенстве РФС и Черчесов расторгли контракт по обоюдному согласию.

В своем национальном чемпионате «Ференцварош» является лидером, набрав 35 очков после 16 игр. У второй команды турнира - «Кишварды» 34 очка после 17 матчей.