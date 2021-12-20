Ломакин не будет покупать «Торпедо»

Бизнесмен Сергей Ломакин заявил, что не покупает московское «Торпедо», как об этом ранее писали российские СМИ.

«Никаких сделок с «Торпедо» не планировал пока. Готовим «Родину» к выходу в ФНЛ, жду команду на сборах в Дубае», - приводит слова Ломакина «РБ-Спорт».

Напомним, что Ломакин является сооснователем сети магазинов фиксированных цен Fix Price. Согласно оценке Forbes, его финансовое cостояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

В нынешнем сезоне «Торпедо», чьим владельцем является Роман Авдеев, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 25 сыгранных туров, набрав 47 очков.